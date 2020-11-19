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Миронов: пенсионная система может обанкротиться

19.11.2020 20:02
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Миронов: пенсионная система может обанкротиться

Сергей Миронов заявил, что существующая пенсионная система не сможет обеспечить достойную пенсию.

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что России следует вернуться к выплатам пенсий из бюджета, а соответствующие отчисления граждан напрямую направлять туда же. По его мнению, правительству страны нужно признать крах пенсионной реформы, поскольку сегодняшний размер страховой пенсии почти не превышает прожиточный минимум, на который "невозможно прожить".

Также Миронов убежден, что последующие корректировки существующей пенсионной системы не спасут ее от банкротства, а только приведут к еще более серьезным негативным последствиям. Он отметил, что ситуацию не улучшило и повышение пенсионного возраста на 5 лет, говорится на официальном ресурсе партии "Справедливая Россия".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о новых правилах выплаты больничных и пособий матерям.

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