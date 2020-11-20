Роспотребнадзор: еще рано заявлять о стабилизации ситуации с COVID-19

В целом по стране наблюдаются позитивные перемены в ситуации с коронавирусом.

Сейчас еще рано говорить о наступлении фазы нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Тем не менее она отметила, что в целом по стране наблюдаются позитивные перемены в обстановке с COVID-19.

"Определенная тенденция к началу стабилизации в целом по России наметилась", - цитирует издание РИА Новости слова Антонины Плоскиревой.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что наша страна в ближайшее время сможет победить новую коронавирусную инфекцию.