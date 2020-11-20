Сергей Собянин: победа над пандемией COVID-19 близка

Градоначальник считает, что сейчас необходимо обеспечивать своевременную диагностику пациентов с коронавирусом.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге выразил мнение, что в скором времени Россия одержит победу над новой коронавирусной инфекцией. Градоначальник рассказал, что когда это произойдет, граждане снова вернутся к обычной жизни, а также будут выбирать врача и проходить обследование в комфортных условиях.

По словам Собянина, столичные медицинские учреждения являются лучшими в России, добавив, что сейчас российские медики "совершают настоящий профессиональный подвиг".

Напомним, что ранее из-за пандемии COVID-19 московские власти приняли решение продлить до 6 декабря 2020 года дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов.