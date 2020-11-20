Германия готова защищать "Северный поток-2"

Клаус Эрнст предложил рассмотреть наложение санкций на импортный газ из США.

Руководитель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия должна защищать энергетический проект "Северный поток-2". По его словам, пока Вашингтон готов обсуждать вопросы, связанные со второй веткой газопровода, у Берлина есть шанс отстоять данный трубопровод. Кроме того Эрнст считает, что германская сторона должна показать, что настроена серьезно. По его словам, Берлин должен ответить на возможные американские штрафные санкции аналогичными мерами, пишет РИА Новости.

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