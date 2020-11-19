Путин: ненефтегазовые доходы будут повышаться

Президент отметил, что ненефтегазовый доход страны является стабильным.

19 ноября российский глава Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым выразил уверенность, что поступления от ненефтегазовых доходов в бюджет страны будут повышаться. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Кроме того Егоров сообщил, что по итогам 2020 года поступления налогов без нефтегазовых доходов не изменятся. По его словам, если не учитывать фактор углеводородов, Россия в этом году выходит с тем же объемом налоговых сборов, что и в прошлом году.

В свою очередь Путин отметил, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, ненефтегазовый доход РФ является стабильным.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России изменятся правила оплаты по больничным листам.