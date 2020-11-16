Президент Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава России пожелал Майе Санду здоровья, успехов и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. По информации, поступившей из пресс-службы Кремля, глава России отправил новому молдавскому лидеру поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что ее деятельность приведет к укреплению взаимоотношений двух стран, а также пожелал Санду здоровья и благополучия, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нашей стране будет реформирована система управления.