Владимира Путина ждет неделя саммитов

График главы государства предполагает участие в саммитах G20, БРИКС и АТЭС.

Телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в течение следующей недели примет участие в трех важных международных саммитах, а именно G20, БРИКС и АТЭС. Уточняется, что все мероприятия пройдут в формате видео-конференций.

Кроме того глава государства планирует провести заседание Совета Безопасности России для обсуждения вопросов, связанных с борьбой с наркотиками, а также собирается встретиться с обновленным составом правительства, пишет Российская газета.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в аптеках страны ситуация с наличием лекарств начала улучшаться после резкого спроса на некоторые препараты.