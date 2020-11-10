Президент подписал назначение новых министров

Приказ о назначении опубликован на официальном сайте Кремля.

Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров и еще одного вице-премьера России. Так, десятым вице-премьером стал бывший глава Минэнерго Александр Новак, его пост занял Николай Шульгинов, главой Минстроя назначен Ирек Файзуллин, новым министром природы и экологии стал Александр Козлов, главой Минтранса стал бывший руководитель авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев, а министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее премьер страны Михаил Мишустин представил в Госдуму кандидатуры новых министров и нового вице-премьера, которые депутаты согласовали.