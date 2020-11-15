Мантуров: в аптеки начали поступать необходимые лекарства

Денис Мантуров отметил, что в российских аптеках ситуация с наличием лекарств улучшается после резкого спроса на некоторые препараты.

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" рассказал, что в аптеки страны уже начали поступать необходимые лекарственные средства. Он пояснил, что производители максимально нарастили свои мощности после резкого роста потребления некоторых препаратов, пишет ТАСС.

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