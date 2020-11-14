Россия возобновляет полеты с еще двумя странами
14.11.2020 11:43
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Россияне смогут посещать Сейшелы и Эфиопию.
Согласно данным, поступившим из оперативного штаба, принято решение о возобновлении авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами. Известно, что рейсы в Эфиопию будут осуществляться из Москвы в Аддис-Абебу три раза в неделю, а вот на Сейшелы, рейсами Москва-Виктория, россияне смогут отправиться только два раза в неделю, пишет ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной.
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