Россия возобновляет полеты с еще двумя странами

Россияне смогут посещать Сейшелы и Эфиопию.

Согласно данным, поступившим из оперативного штаба, принято решение о возобновлении авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами. Известно, что рейсы в Эфиопию будут осуществляться из Москвы в Аддис-Абебу три раза в неделю, а вот на Сейшелы, рейсами Москва-Виктория, россияне смогут отправиться только два раза в неделю, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной.