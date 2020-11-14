Россиянам рекомендуют молчать из-за коронавируса

При разговоре в воздух попадает больше вирусных частиц.

Во время разговора существует повышенный риск заражения коронавирусом. Об этом сообщил инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. По его словам, в процессе разговора в окружающую среду выделяется гораздо больше частиц вируса, чем при обычном дыхании. Поэтому эксперт советует россиянам поменьше разговаривать и побольше молчать, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минздрава заявил, что лаборатории, которые проводят тестирование на наличие коронавирусной инфекции, должны работать круглосуточно.