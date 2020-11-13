Тихановская: тактика протестов в Белоруссии изменится

Светлана Тихановская заявила, что в настоящее время делается все для того, чтобы в республике состоялись новые, справедливые выборы.

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская в эфире передачи "900 секунд" на телеканале TV3 рассказала, что сейчас ведется активная работа над изменением тактики протестных акций на территории республики. Она подчеркнула, что порядка 80% белорусских граждан хотят перемен, поэтому протесты продолжаются, однако они должны принять более действенные формы. По словам Тихановской, оппозиции нужно тщательно продумать каждый протестный шаг, поскольку в Белоруссии у людей "нет никаких прав", пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Россия ввела санкции в против Евросоюза.