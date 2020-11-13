Российские медики за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

С начала эпидемии в России общее число инфицированных составило 1880551 человек.

За прошедшие 24 часа российские медики зафиксировали рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией – 21983 новых случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением данного заболевания. Традиционно, наибольшее количество зараженных коронавирусом выявлено в столице России (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Подмосковье (760).

В штабе отметили, что с начала эпидемии COVID-19 в нашей стране общее число инфицированных составило 1880551 человек, из них 1406903 пациента поправились, 32443 заболевших стали жертвами коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков исключил проведение в России поголовной вакцинации от COVID-19.