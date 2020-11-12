Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку

Дистанционное обучение вводится в период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года.

Минобрнауки России распорядилось перевести вузы Москвы и Санкт-Петербурга на удаленный формат обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Помимо этого ведомство рекомендовало региональным высшим учебным заведениям решать вопрос о переводе студентов на дистанционное образование исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и по согласованию с органами управления Роспотребнадзора в конкретном субъекте РФ, пишет РБК.

Напоминаем, что накануне Министерство просвещения России высказалось против введения всероссийского удаленного обучения школьников.