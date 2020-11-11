Названы регионы, где ситуация с коронавирусом наиболее критичная

В четырех регионах ситуация с коечным фондом по коронавирусу достигла критической стадии.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в регионах. По ее словам, в 17 регионах коечных фонд заполнен на 90% и более, а в некоторых регионах ситуация критичная. Согласно полученным данным, в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской автономной области коечный фонд по коронавирусу заполнен более чем на 95%, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки в России выявлен 19 851 случай инфицирования коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 1 836 960 человек.