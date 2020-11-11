Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия

В столице России отменяются все массовые праздничные гуляния на Новый год и Рождество.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будут запрещены все массовые мероприятия на новогодних каникулах. В этом году, из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, столичные власти не будут устраивать массовые гуляния на Новый год и Рождество. При этом Собянин напомнил, что Новый год является семейным праздником, который традиционно отмечают дома, в кругу семьи, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Правительству России предложили продлить новогодние каникулы на две недели.