В России впервые выявили свыше 20,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

На данный момент число заболевших коронавирусом составило 1733440 человек.

За последние сутки российские медики зафиксировали рекордное количество человек с положительными тестами на новую коронавирусную инфекцию - 20582. Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации с COVID-19 на территории страны. Больше всего инфицированных врачи обнаружили в Москве (6253), Санкт-Петербурге (1171) и Подмосковье (605).

Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса нового типа в нашей стране отмечено 1733440 случаев заражения COVID-19, из них 1296124 пациента выздоровело, 29887 человек скончалось от осложнений.

Ранее российский врач-терапевт Филипп Кузьменко перечислил запрещенные при COVID-19 продукты.