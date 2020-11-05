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Международные резервы России просели на $5,8 млрд

05.11.2020 16:51
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Международные резервы России просели на $5,8 млрд

Общее снижение составило порядка 1%.

Международные резервы России снизились на 1% или $5,8 млрд за отчетную неделю. Теперь, по состоянию на 30 октября, общий объем международных резервов страны составляет $584 млрд. По словам представителей Банка России, снижение произошло на фоне падения цен на золота, а также в результате отрицательной переоценки из-за падения курса рубля, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, россияне накопили рекордный объем наличных денег.

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