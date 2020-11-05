В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России сложная, но власти полностью ее контролируют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как в Кремле оценивают ситуацию с увеличением количества инфицированных коронавирусом в России. По его словам, ситуация с распространением коронавируса на территории нашей страны довольно сложная и вызывает серьезное беспокойство у властей, тем не менее она находится под полным контролем. Песков подчеркнул, что контролировать ситуацию властям помогают меры, которые были приняты ранее, направленные на мобилизацию системы здравоохранения России, пишет ТАСС.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России обнаружено более 19 тыс. инфицированных коронавирусом.