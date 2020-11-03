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Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями

03.11.2020 18:49
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Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями

Испытательный полет прошел успешно и без сбоев.

Как сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Ту-160М совершил свой первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02. Полет длился порядка 2 часов и 20 минут, самолет поднялся на высоту 6 тыс. метров. Испытательный полет прошел очень успешно и специалисты не зафиксировали никаких сбоев. Сообщается, что на серьезно модернизированном Ту-160М, помимо новых двигателей, установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, специальный комплекс связи, новейшие система управления и радиолокационная станция, а также комплекс радиоэлектронного противодействия, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, военная полиция Подмосковья получила первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль».

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