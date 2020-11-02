Вакцина "ЭпиВакКорона" будет доступна для россиян в 2021 году

Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Массовая вакцинация россиян новой вакциной "ЭпиВакКорона", разработанной специалистами центра "Вектор", будет возможна в 2021 году, а тестирование препарата начнется уже в ноябре текущего года. Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов. Причем, по его словам, вакцинация для россиян будет бесплатной и исключительно добровольной, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 90% инфицированных коронавирусом вернулись из путешествия в Турцию.