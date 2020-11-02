В РФ стартовала четырехдневная рабочая неделя

4 ноября россияне будут отмечать День народного единства.

На текущей рабочей неделе жители Российской Федерации будут работать всего четыре дня из-за празднования Дня народного единства (который отмечается 4 ноября): 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Напомним, что в 2020 году данный праздник выпадает на среду, поэтому в этот день российских граждан ожидает выходной. Кроме того во вторник рабочий день сократится на 1 час, поскольку 3 ноября является предпраздничным днем, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Москва может выйти на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции 14 декабря.