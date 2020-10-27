Попова: в России могут быть введены новые ограничения

Если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, то будут введены новые ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова допустила введение новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, если с текущей обстановкой не удастся справиться уже введенными ограничениям, то, скорее всего, придется вводить новые ограничительные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения сложившегося положения в стране, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что начиная с 28 октября на всей территории России будут введены дополнительные ограничения по коронавирусу, которые включают, в том числе, и обязательное ношение масок в общественных местах.