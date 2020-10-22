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МИД просит россиян не выезжать за границу

22.10.2020 18:05
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МИД просит россиян не выезжать за границу

В ведомстве отметили рост количества инфицированных коронавирусом в популярных у россиян странах для проведения отдыха.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от зарубежных поездок. По ее словам, граждане России должны тщательно взвесить и оценить необходимость заграничных поездок и, по возможности, от них отказаться. В своей речи Захарова ссылается на то, что во всем мире происходит ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Политик отметила рост количества зараженных в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах и Сейшельских островах подчеркнув, что существует реальный риск развития ситуации по самому негативному сценарию, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейский союз изменил список третьих стран, с которыми было открыто авиасообщение.

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