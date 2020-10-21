Песков прокомментировал введение нерабочих дней в России

Пресс-секретарь Кремля заявил, что никаких разговоров о новом локдауне не ведется.

Российские власти не собираются вводить жесткий режим ограничительных мер из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, никаких разговоров о введении повторного локдауна и нерабочих днях в РФ не ведется, пишет ТАСС.

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов озвучил условие перехода нашей страны на четырехдневную рабочую неделю.