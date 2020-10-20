Сбербанк будет следить за тратами и передвижениями россиян

Специалисты банка создают специальный сервис геоаналитики для бизнеса и региональных властей.

Согласно данным вице-президента Сбербанка Станислава Карташова, банк разрабатывает новый сервис, с помощью которого можно будет отслеживать траты россиян и их местоположение. Известно, что с помощью новой технологии можно будет давать рекомендации предпринимателям по расширению и планированию бизнеса, основываясь на том, в каких магазинах и торговых точках россияне тратят свои средства. А информация о перемещениях россиян поможет властям городов планировать их развитие и транспортную инфраструктуру. Предполагается, что информация будет продаваться как бизнесменам, так и представителям власти, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, за пассажирами Москвы будут следить через смартфоны.