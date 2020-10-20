Сбербанк установит слежку за передвижениями и расходами россиян 148 0 Экономика

Сбербанк создает систему для отслеживания транзакций и передвижения россиян. Полученные без разрешения россиян данные будут продаваться бизнесу и властям, которые давно интересуются личными финансами граждан. Официально система должна помочь в развитии городов и торговли.