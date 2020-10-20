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Сбербанк установит слежку за передвижениями и расходами россиян

20 Октября 2020 148 0 Экономика
Сбербанк установит слежку за передвижениями и расходами россиян

Сбербанк создает систему для отслеживания транзакций и передвижения россиян. Полученные без разрешения россиян данные будут продаваться бизнесу и властям, которые давно интересуются личными финансами граждан. Официально система должна помочь в развитии городов и торговли.

Большой брат в лице Сбербанка

  • Сбербанк собирается запустить пилотный проект геоаналитики для бизнеса и властей. По данным РБК, сервис будет отслеживать банковские транзакции граждан, и сопоставлять их с физическим расположением торговых точек на основе приложения 2ГИС. Это позволит рекомендовать бизнесу наилучшие точки для открытия торговли.
  • Также система должна будет оценивать миграционные потоки в крупных городах, чтобы лучше планировать работу транспорта. В этом заинтересованы региональные и муниципальные власти. Со всеми клиентами – государственными и частными – Сбербанк будет сотрудничать на коммерческой основе.
  • Именно для этого проекта в августе 2020 года Сбербанк купил картографический сервис 2ГИС. Проект будет развиваться в рамках платформы «СберАналитика», который был запущен 13 октября. Главная ее задача – составление потребительской экспертизы в области госсектора, недвижимости, крупного и среднего бизнеса.
  • При этом Сбербанк использует для этого информацию о наличных и безналичных денежных потоках россиян, активность терминалов Сбербанка, карты и банкоматы, открытые данные. Сбербанк заверяет, что вся информация будет использоваться в обезличенном виде. Охват аудитории кредитной организации – 96,9 млн россиян и 2,6 млн корпоративных клиентов.
  • Сбербанк надеется, что его новый сервис поможет бизнесу и властям находить точки роста, упростить стратегическое и тактическое планирование на уровне страны, региона, города, района, торгового центра или даже конкретной торговой точки.
  • Решение Сбербанка совпадает с движением властей: с 2021 года в России упраздняется понятие банковской тайны. Центробанк будет предоставлять Федеральной налоговой службе все данные о счетах россиян в любое удобное для них время и без конкретного повода в виде камеральной проверки. В борьбе с теневой экономикой власти давно хотят получать данные не только о доходах, но и расходах россиян, чтобы выявлять незадекларированные доходы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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