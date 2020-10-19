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Европейские страны ужесточают ограничения из-за COVID-19

19.10.2020 16:16
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Европейские страны ужесточают ограничения из-за COVID-19

Во многих странах Европы, включая Россию, сейчас обнаруживают больше заболевших коронавирусом, чем весной.

Некоторые европейские страны (Италия, Швейцария, Словения, Бельгия) ужесточают режим ограничительных мер для того, чтобы остановить вторую волну заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, несмотря на увеличение количества зараженных COVID-19, часть государств отказываются усиливать ограничения, например, в Индии метро восстановило работу, а в России столичные власти не планируют вводить крайние меры (комендантский час или ограничение на передвижение граждан) на территории Москвы.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 превысило 40 млн. человек, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что пандемия коронавируса является беспрецедентным вызовом не только для России, но и для всего мира, поскольку вирус угрожает не только жизни и здоровью людей, но национальной и глобальной экономике.

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