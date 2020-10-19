Кремль назвал пандемию COVID-19 беспрецедентным вызовом

Эффективность разрешения последствий пандемии коронавируса для экономики России будет зависеть от работы руководства и правительства страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и весь мир столкнулись с беспрецедентным вызовом. По его словам, пандемия несет серьезную угрозу не только жизни и здоровью граждан, но и российской и мировой экономике. Кроме того Песков добавил, что эффективность разрешения последствий пандемии коронавируса для экономики нашей страны будет зависеть от работы руководства и правительства России, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в РФ изменились правила начисления пенсионных выплат. Уточняется, что пенсионеры при смене банка (для получения пенсии) смогут оставить прежнюю дату начисления денежных средств.