Собянин: комендантский час и запрет передвижения из-за COVID-19 неприемлемы

Нужно найти баланс между введением ограничений и полным отказом от соблюдения норм.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения в столице серьезных ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. По его словам, такие меры, как, например, карантин, комендантский час или запрет гражданам на свободное перемещение являются крайними и неприемлемы для властей города. Необходимо найти золотую середину между введением ограничений и полным отказом от соблюдения всех предписанных правил , пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки в России обнаружено более 15 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, а 4610 из них отмечено в Москве.