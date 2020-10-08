В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 11493 человека

В РФ за весь период пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 1260112 человек.

В четверг, 8 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказали, что на территории Российской Федерации врачи зафиксировали 11493 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольший суточный прирост зараженных был обнаружен в Москве (3323), далее идут Санкт-Петербург (461) и Подмосковье (433).

Таким образом, на сегодняшний день в России общее количество заболевших коронавирусом нового типа составляет 1260112 человек, из них 1002329 инфицированных выздоровело, 22056 больных умерло от инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ ситуация с распространением COVID-19 ухудшается.