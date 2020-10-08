Попова: ситуация с коронавирусом в России осложняется

Анна Попова заявила, что если граждане РФ не будут соблюдать введенные ограничения, тогда соответствующие меры придется ужесточить.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рассказала, что в нашей стране эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции осложняется. По ее словам, в настоящее время вспышки заболеваемости COVID-19 фиксируются в 60 российских регионах. Также Попова отметила, что чаще всего заражаются граждане в возрасте от 30 до 49 лет, однако в последние дни все больше заболевают россияне старше 60 лет (и у них зачастую коронавирус протекает в тяжелой форме). Глава ведомства добавила, что среди школьников и студентов инфицированных немного, пишет "Российская газета".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин ответил на самые часто задаваемые вопросы по ограничительным мерам, которые были введены на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.