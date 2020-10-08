Миронов: пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года

Сергей Миронов напомнил, что в новых конституционных поправках "нет деления пенсионеров на работающих и неработающих".

8 октября пресс-служба главы фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергея Миронова сообщила, что индексировать пенсионные выплаты работающим российским пенсионерам можно будет уже со следующего года, если заложить соответствующие расходы до рассмотрения бюджета на 2021 год. Также он заявил, что средства на индексацию пенсий экономически занятым пенсионерам можно найти.

Кроме того Миронов напомнил, что в новых конституционных поправках не предусмотрено "разделение пенсионеров на работающих и неработающих". По его мнению, данный факт является ключевым правовым основанием для индексации пенсионных выплат экономически занятым пенсионерам, пишет Прайм.

Ранее российский глава Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.