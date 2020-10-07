МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую

Тихановская разыскивается по статье уголовного кодекса.

Согласно данным, размещенным на сайте МВД России, бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса после того, как Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти в отношении лидеров оппозиции, которые были причастны к созданию в Белоруссии Координационного совета (КС) по транзиту власти в республике. Известно, что шесть из семи глав КС арестованы, а сама Тихановская ранее покинула Белоруссию, перебравшись в Литву, пишет РИА Новости.

Ранее Светлана Тихановская заявила о своем желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.