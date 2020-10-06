Меры поддержки МСБ распространили на самозанятых

Михаил Мишустин расширил меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ) будут распространяться и на самозанятых граждан страны. Соответствующий документ размещен на портале правительства.

Таким образом, самозанятые смогут получать бесплатные консультации в центре "Мой бизнес" по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и кредитования, а также повысить свою профквалификацию.

Ранее "Капитал страны" писал, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением увеличить налоговые ставки на прибыль для выплат дивидендов в офшоры.