Маска является "самым опасным предметом" для защиты от COVID-19

Маску нужно носить не более 2-х часов, затем ее следует аккуратно снять, не касаясь лица, и утилизировать в герметичный пакет.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что обычные медицинские маски, которые используются для защиты от новой коронавирусной инфекции, могут стать "самым опасным предметом" в период пандемии COVID-19. Она заметила, что многие люди носят и утилизируют маску неправильно, что может привести к негативным последствиям. По словам терапевта, ни в коем случае нельзя использовать маску более 1, и тем более 10 дней, а также трогать данное средство индивидуальной защиты всей ладонью и класть в карман. Алексеева пояснила, что таким образом вирус попадает на другие поверхности, проникает в теплое или влажное помещение, где ему становится "еще комфортнее".

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории Москвы нормализовалась.