В России выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных в России превысило 1,2 млн человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 9859 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружено 2884 случая заражения, а общее количество инфицированных в столице превысило 300 тыс. человек. 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией медики выявили в Подмосковье, а 358 случаев - в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1204502 человек, выздоровело 975859, скончался 21251.

Как ранее сообщал Капитал страны, вице-премьер России Татьяна Голикова назвала серьезным рост числа случаев инфицирования коронавирусом в России.