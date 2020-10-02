ВОЗ предостерегла РФ от введения повторного карантина

Мелита Вуйнович считает, что очередной карантин может сильно парализовать экономику.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью журналу Forbes попросила российские власти сделать все возможное для того, чтобы избежать повторного введения в России ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. По ее словам, сейчас специалисты уже знакомы с данным вирусом и понимают его, поэтому с COVID-19 можно эффективно бороться даже при сохранении "социально-экономической жизни". Также Вуйнович добавила, что очередной карантин может сильно парализовать экономику и систему здравоохранения, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила условия введения в стране дополнительных ограничений из-за коронавируса.