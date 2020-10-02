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Голикова назвала рост числа случаев COVID-19 в РФ серьезным

02.10.2020 15:23
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Голикова назвала рост числа случаев COVID-19 в РФ серьезным

Татьяна Голикова попросила россиян не заниматься самолечением и при первых симптомах коронавируса сразу вызывать врача.

2 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что фиксируемый в России рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией является серьезным, но ожидаемым. Она подчеркнула, что сейчас российские врачи и коечный фонд полностью готовы к притоку инфицированных, а также достаточно средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов против COVID-19. Помимо этого Голикова добавила, что ни россияне, ни власти страны не хотят возвращаться к жесткому режиму ограничений, однако, если граждане не будут соблюдать рекомендуемые профилактические меры, тогда России придется вернуться к всеобщей самоизоляции. Она пояснила, что около 80-85% жителей, заразившихся коронавирусом, пренебрегали мерами безопасности, пишет "Российская газета".

Напоминаем, что в пятницу президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили увеличение числа заболевших COVID-19.

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