Медики выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных COVID-19 достигло 1194643 человек.

За прошедшие сутки на территории России врачи обнаружили 9412 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло показателя в 1194643 человека. 970296 пациентов вылечились от инфекции, а 21077 человек скончались от коронавируса.

Ранее Минздрав России дал рекомендации пожилым россиянам, как можно снизить риск заражения коронавирусом.