Медики выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом за сутки
02.10.2020 11:20
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Общее число инфицированных COVID-19 достигло 1194643 человек.
За прошедшие сутки на территории России врачи обнаружили 9412 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло показателя в 1194643 человека. 970296 пациентов вылечились от инфекции, а 21077 человек скончались от коронавируса.
Ранее Минздрав России дал рекомендации пожилым россиянам, как можно снизить риск заражения коронавирусом.
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