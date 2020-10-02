Минздрав дал рекомендации, как снизить риск заражения коронавирусом

Всем людям, входящим в группы риска, необходимо сделать прививку от гриппа.

Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов дал рекомендации россиянам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, как сократить риск заражения коронавирусом. По его словам, необходимо сократить до минимума выходы на улицу и покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Также эксперт рекомендует сократить количество посещений магазинов, не пользоваться общественным транспортом, перенести визиты к врачу, соблюдать необходимую социальную дистанцию, носить маски и перчатки, пользоваться дезинфицирующими средствами и как можно чаще мыть руки с мылом, пишет РИА Новости.

Ранее власти Москвы рекомендовали москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, оставаться дома.