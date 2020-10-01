В России отмечено 8945 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1185231.

Продолжается прирост ежедневного количества инфицированных в России. Так, за прошедшие сутки врачи обнаружили на территории России 8945 новых случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего инфицированных выявлено в столице России. За сутки в Москве врачи обнаружили 2424 инфицированных, в Подмосковье отмечено 230 новых случаев заражения, а в Санкт-Петербурге - 285 зараженных.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1185231, выздоровело 964242 человека, скончался 20891.

Как ранее сообщал Капитал страны, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила введения на территории России новых ограничений из-за коронавируса.