Украина допустила перенос места переговоров по Донбассу из Минска

Минские переговоры по мирному разрешению ситуации на востоке Украины могут перенести из Белоруссии в Швецию.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио" рассказал, что Киев допускает перенос площадки переговоров в другое место из-за событий в Белоруссии. По его словам, если в Минске больше не будет возможности проводить соответствующие встречи, тогда новой площадкой для переговоров может стать "нейтральное государство", например Швеция, пишет РБК.

Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии из-за беспорядков в республике. Они начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.