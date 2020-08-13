Названы страны, с которыми Россия может возобновить полеты с 1 сентября

Большинство стран "ближнего зарубежья" заявили о готовности возобновить пассажирские авиаперевозки с РФ.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российская сторона планирует с 1 сентября текущего года восстановить регулярное международное авиасообщение со многими странами СНГ, включая Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан. По словам экспертов, открытие границ с государствами "ближнего зарубежья" стало возможным благодаря тому, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в РФ стабилизировалась, а также в сентябре 2020 года ожидается запуск промышленного производства вакцины против COVID-19.

Отмечается, что на данный момент пока нет информации об открытии российско-белорусской границы. Ранее авиакомпания "Белавиа" продлила отмену полетов в Россию до 21 августа, пишет "Вестник АТОР".

Напомним, что на сегодняшний день РФ возобновила авиарейсы с Турцией, Танзанией и Великобританией.