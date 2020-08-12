В ПФР рассказали, кто получит надбавку к пенсии

В начале 2020 года размер фиксированной пенсионной выплаты был проиндексирован, сейчас он равен 5686,25 руб.

На надбавку к пенсии могут рассчитывать граждане России, которые в этом году достигли 80-летнего возраста. Уточняется, что для указанной категории россиян фиксированная выплата будет увеличена на 5686,25 руб. Об этом сообщается на официальном портале ПФР.

В ведомстве пояснили, что повышенная пенсия будет начисляться в автоматическом режиме и выплачивается со следующего месяца после даты рождения гражданина. Таким образом, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Ранее "Капитал страны" писал, как россияне могут получать пенсию в 90 000 руб.