В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет

Планируется увеличить размер пособия до 11-12 тыс. рублей.

В Минтруда идут обсуждения возможности увеличения пособия на детей с 3 до 7 лет для малоимущих семей. Так, планируется увеличить существующий размер пособий на детей данной категории, который в настоящее время составляет порядка 5,5 тыс. рублей, до 11-12 тыс. рублей, что примерно соответствует величине прожиточного минимума. По мнению специалистов, данная мера поможет многим многодетным семьям, особенно тем, кто относится к малоимущим гражданам страны, пишут Известия.

Напоминаем, что ранее о возможности увеличения пособий для малоимущих граждан упоминал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию отмечая, что если существующих пособий недостаточно для вывода семей из бедности, необходимо увеличить такие пособия до величины прожиточного минимума.