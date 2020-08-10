Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Для этого нужно накопить около 25 млн рублей.

Согласно данным опроса НПФ Сбербанка, в среднем, россияне хотят получать пенсию в размере 59 тыс. рублей. А самые большие ожидания по размеру пенсионных выплат имеют москвичи, которые хотят получать пенсию в 92 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что для того, чтобы в будущем получать такие суммы в виде пенсионных выплат, придется самостоятельно накопить около 25 млн рублей. А для этого заняться инвестициями, например, в биржевые индексы, сырье и валюту, как советует аналитик «Финама» Юлия Афанасьева.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.

Как ранее сообщал Капитал страны, по словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова, экономика России начала постепенное восстановление.