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Еще одна страна возобновляет авиарейсы с Россией

12.08.2020 15:39
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Еще одна страна возобновляет авиарейсы с Россией

11 августа межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения COVID-19 (с учетом рекомендаций Минздрава Казахстана) приняла решение восстановить авиасообщение с семью странами.

В среду, 12 августа, пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что с 17 августа текущего года республика начнет поэтапно восстанавливать международные авиарейсы с Российской Федерацией. Уточняется, что полеты будут возобновлены еще с шестью странами – Белоруссия, Украина, Германия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, пишет ТАСС.

Напомним, что в России первые международные авиарейсы стартовали 1 августа, а через 10 дней российская сторона возобновила полеты в курортные города Турции.

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