Авиаперевозчики изменили правила для полетов в Турцию

Все вещи, которые нельзя брать с собой в салон самолета, будут сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.

Российские авиаперевозчики сообщили, что в соответствии с новыми правилами властей Турции для рейсов, осуществляющих полеты из России, введены некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса. Теперь пассажирам нельзя брать с собой на борт воздушного судна ручную кладь, кроме детских и женских сумок, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков, фотоаппаратов, музыкальных инструментов и т.п. Также некоторые авиакомпании приняли решение отказаться от раздачи бортового питания (выдаваться будет только бутилированная вода) для уменьшения контактов со стюардессами, информирует АТОР.

Ранее "Капитал страны" писал, что российская сторона с 10 августа возобновила авиарейсы в турецкие курортные города. Отмечается, что первые самолеты из России в Турцию вылетели со 100% загрузкой.