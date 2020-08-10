Первые самолеты из России на турецкие курорты заполнены на 100%

Полеты из РФ в Турцию осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Представители туристических компаний в беседе с изданием "Интерфакс" сообщили, что первые авиарейсы из Российской Федерации на турецкие курорты вылетают со 100% загрузкой. Уточняется, что в отелях Турции на ближайшие даты почти не осталось свободных мест.

Ранее "Капитал страны" писал, что с 10 августа российская сторона возобновляет полеты в курортные города Турции (в Даламан, Бодрум и Анталью).